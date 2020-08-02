На Закарпатті група підлітків побила 12-річну дівчину

“За процесуального керівництва Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури поліцейськими розслідується факт побиття 12-річної дівчинки групою місцевих підлітків. Наразі встановлено, що подія трапилась надвечір 29 липня 2020 року у м. Виноградів. 31 липня до правоохоронців звернулась мати потерпілої дівчини. За словами жінки, четверо підлітків — двоє 14-річних дівчат та двоє 15-річних хлопців — нанесли її дочці тілесні ушкодження”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ступінь тяжкості травм визначить окрема експертиза.

“Наразі правоохоронці встановлюють мотиви і обставини такого вчинку. Проводяться допити усіх фігурантів інциденту”, — додається у повідомленні.

Попередня правова кваліфікація за ч. 1 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження).

“Подальше дізнання здійснюють дізнавачі Виноградівського сектору поліції, процесуальне керівництво за ходом якого забезпечують прокурори місцевої прокуратури”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Буковині на фоні конфлікту через ревнощі чоловік наніс жінці удар ножем в груди і вона померла.