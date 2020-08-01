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На Буковині чоловік через ревнощі вбив дружину

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Буковині на фоні конфлікту через ревнощі чоловік наніс жінці удар ножем в груди і вона померла. Поліція відкрила провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУНП у Чернівецькій області.

"У ніч з 31 липня на 1 серпня на спецлінію "102" надійшло повідомлення від жительки Хотина про те, що вітчим наніс тілесні ушкодження її матері та втік у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що напередодні ввечері між 57-річним чоловіком та його 45-річною співмешканкою виникла суперечка на ґрунті ревнощів. Під час словесного конфлікту буковинець наніс жінці удар ножем у груди, після чого втік.

"Від отриманого поранення потерпіла померла. У результаті проведених оперативно-розшукових заходів співробітники Хотинського відділення поліції впродовж години розшукали зловмисника. Слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 115 (Умисне вбивство) ККУ. Поліцейські затримали зловмисника у порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) КпКУ. Наразі затриманий перебуває в ізоляторі тимчасового тримання», - додали у поліції.

Окрім того, правоохоронці вилучили речові докази та знаряддя вбивства й призначили низку криміналістичних експертиз. Наразі вирішується питання повідомлення чоловікові про підозру та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, до суду направлено обвинувальний акт стосовно чоловіка, якого підозрюють у побитті дружини до смерті через ревнощі.

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