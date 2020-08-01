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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 41807 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102478 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107397 просмотра

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111052 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 132057 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102179 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102611 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104457 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102077 просмотра

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На Буковине мужчина из-за ревности убил жену

На Буковине мужчина из-за ревности убил жену

Киев  •  УНН

 • 15661 просмотра

КИЕВ. 1 августа. УНН. На Буковине на фоне конфликта из-за ревности мужчина нанес женщине удар ножом в грудь и она умерла. Полиция открыла производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.

"В ночь с 31 июля на 1 августа на спецлинию "102" поступило сообщение от жительницы Хотина о том, что отчим нанес телесные повреждения ее матери и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Установлено, что накануне вечером между 57-летним мужчиной и его 45-летней сожительницей возник спор на почве ревности. Во время словесного конфликта буковинец нанес женщине удар ножом в грудь, после чего скрылся.

"От полученного ранения потерпевшая скончалась. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Хотинского отделения полиции в течение часа разыскали злоумышленника. Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания", - добавили в полиции.

Кроме того, правоохранители изъяли вещественные доказательства и орудие убийства и назначили ряд криминалистических экспертиз. Сейчас решается вопрос сообщения мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.

Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, подозреваемого в избиении жены до смерти из-за ревности.

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