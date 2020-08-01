На Буковине мужчина из-за ревности убил жену
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. На Буковине на фоне конфликта из-за ревности мужчина нанес женщине удар ножом в грудь и она умерла. Полиция открыла производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Черновицкой области.
"В ночь с 31 июля на 1 августа на спецлинию "102" поступило сообщение от жительницы Хотина о том, что отчим нанес телесные повреждения ее матери и скрылся в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
Установлено, что накануне вечером между 57-летним мужчиной и его 45-летней сожительницей возник спор на почве ревности. Во время словесного конфликта буковинец нанес женщине удар ножом в грудь, после чего скрылся.
"От полученного ранения потерпевшая скончалась. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Хотинского отделения полиции в течение часа разыскали злоумышленника. Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 115 (умышленное убийство) УК. Полицейские задержали злоумышленника в порядке статьи 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК. В настоящее время задержанный находится в изоляторе временного содержания", - добавили в полиции.
Кроме того, правоохранители изъяли вещественные доказательства и орудие убийства и назначили ряд криминалистических экспертиз. Сейчас решается вопрос сообщения мужчине о подозрении и избрании меры пресечения.
Напомним, в суд направлено обвинительное заключение в отношении мужчины, подозреваемого в избиении жены до смерти из-за ревности.