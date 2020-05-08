На Закарпатті блокували мільйонну схему вивезення деревини до ЄС

“За даними слідства, протиправні поставки організувала одна з регіональних компаній, що спеціалізується на продажі лісоматеріалів за кордон. Попри мораторій на вивезення з України необробленої деревини, фірма нелегально продавала ліс цієї категорії іноземним замовникам. Аби уникнути викриття, експортер вносив до митної декларації дані, що не відповідали реальному виду та якості сировини. За попередніми підрахунками, за цією схемою зловмисники планували вивезти за кордон сировини майже на 1 мільйон гривень. Наразі встановлюється її остаточна вартість та об’єми”, — сказано у повідомленні.

Так, днями на пункті пропуску “Дякове” СБУ попередила чергову нелегальну поставку за кордон. У чотирьох вантажних автомобілях зловмисників, які прямували до Європи, правоохоронці виявили партію необробленої деревини загальним об’ємом 176 кубічних метрів.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 201-1 (переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України) Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до контрабанди лісу. Наразі вирішується питання про вилучення транспортних засобів та нелегальної деревини.

Нагадаємо, у Києві викрили спробу контрабанди деревини вартістю близько 200 тисяч доларів.