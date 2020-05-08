На Закарпатье блокировали миллионную схему вывоза древесины в ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. На Закарпатье блокировали масштабную схему незаконной переправки оптовых партий стоимостной древесины в страны Евросоюза. По предварительным подсчетам, по этой схеме злоумышленники планировали вывезти за границу сырья почти на 1 миллион гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"По данным следствия, противоправные поставки организовала одна из региональных компаний, специализирующаяся на продаже лесоматериалов за границу. Несмотря на мораторий на вывоз из Украины необработанной древесины, фирма нелегально продавала лес этой категории иностранным заказчикам. Чтобы избежать разоблачения, экспортер вносил в таможенные декларации данные, не соответствующие реальному виду и качеству сырья. По предварительным подсчетам, по этой схеме злоумышленники планировали вывезти за границу сырья почти на 1 млн гривен. Сейчас устанавливается его окончательная стоимость и объемы", - говорится в сообщении.
Так, на днях на пункте пропуска "Дьяково" СБУ предупредила очередную нелегальную поставку за рубеж. В четырех грузовых автомобилях злоумышленников, которые направлялись в Европу, правоохранители обнаружили партию необработанной древесины общим объемом 176 кубических метров.
Открыто уголовное производство по ст. 201-1 (перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, лесоматериалов необработанных, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к контрабанде леса. Сейчас решается вопрос об изъятии транспортных средств и нелегальной древесины.
Напомним, в Киеве пресекли попытку контрабанды древесины стоимостью около 200 тыс. долларов.