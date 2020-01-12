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На японській АЕС стався серйозний збій при підготовці до вилучення ядерного палива

На японській АЕС стався серйозний збій при підготовці до вилучення ядерного палива

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Серйозний збій стався в неділю на АЕС “Іката” на японському острові Сікоку при підготовці до планового вилучення відпрацьованих паливних стрижнів. Як повідомляє в прес-релізі компанія Shikoku Electric Power Company, не вдалося в штатному режимі підняти верхню частину пристрою, який фіксує паливні збірки в реакторі. Роботи поки зупинені, проте, як стверджує адміністрація АЕС, витоку радіації, а також небезпечних пошкоджень не зафіксовано, зазначає УНН.

Станція “Іката” — єдина в Японії, яка використовує змішане ураново-плутонієве паливо МОКС. Його витяг з реактора проводиться в країні вперше. Тепер, як вважають, графік цього процесу буде зірваний.

Два енергоблоки АЕС “Іката” знаходяться в стані демонтажу. Однак третій реактор станції відновив роботу в жовтні 2018 року. Ця АЕС — єдина з розташованих на Сікоку, найменшому з чотирьох головних островів Японії.

До аварії на АЕС “Фукусіма-1” в 2011 році на атомні станції в енергобалансі Японії припадало близько 30%. Зараз в Японії працюють вісім реакторів на п’яти станціях, а уряд розраховує в найближчому майбутньому продовжити політику часткового перезапуску АЕС.

Зазначимо, ща у грудні минулого року у Японії назвали терміни вивезення ядерного палива з АЕС “Фукусіма”. Влітку 2018 року стало відомо, що японська енергетична компанія Tokyo Electric Power (TEPCO) планує вивести з експлуатації АЕС “Фукусіма-2”.

Навесні цього року фахівці приступили до проведення робіт з вилучення невикористаних паливних стрижнів зі спеціального басейну на третьому реакторі аварійної АЕС “Фукусіма-1”.

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