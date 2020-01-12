На японській АЕС стався серйозний збій при підготовці до вилучення ядерного палива

КИЇВ. 12 січня. УНН. Серйозний збій стався в неділю на АЕС “Іката” на японському острові Сікоку при підготовці до планового вилучення відпрацьованих паливних стрижнів. Як повідомляє в прес-релізі компанія Shikoku Electric Power Company, не вдалося в штатному режимі підняти верхню частину пристрою, який фіксує паливні збірки в реакторі. Роботи поки зупинені, проте, як стверджує адміністрація АЕС, витоку радіації, а також небезпечних пошкоджень не зафіксовано, зазначає УНН.