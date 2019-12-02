У Японії назвали терміни вивезення ядерного палива з АЕС "Фукусіма"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Уряд Японії має намір до 2031 року завершити вивезення всього відпрацьованого ядерного палива, яке знаходиться в охолоджувальних басейнах шести енергоблоків аварійної АЕС “Фукусіма-1”. Про це йдеться в затвердженій в понеділок переглянутій середньостроковій дорожній карті ліквідаційних робіт на станції, пише УНН з посиланням на видання The Japan Times.
В даний час в басейнах шести енергоблоків АЕС знаходиться в цілому понад 4,7 тисячі використаних паливних збірок. Вони відрізняються високою радіоактивністю і потребують постійного охолодження. При цьому будівлі енергоблоків АЕС “Фукусіма-1” серйозно постраждали від цунамі, вони нестабільні, і тримати там велику кількість радіоактивних матеріалів небезпечно. Передбачається перемістити використане ядерне паливо в більш надійні басейни, проте шляхи його подальшої утилізації поки не визначені.
З 2021 року передбачається також почати виконання найнебезпечнішою завдання — витяг розплавленого ядерного палива, яке пропекло оболонки трьох реакторів на АЕС. Ці роботи почнуть з другого енергоблоку. Для тренувань передбачається побудувати його точний макет, де витяг розплавлених фрагментів паливних збірок будуть відпрацьовувати роботи.
Повний демонтаж АЕС “Фукусіма-1” планується завершити приблизно до 2050 року.
Аварія на цій станції сталася в березні 2011 року, коли удар потужного цунамі вивів з ладу її системи енергопостачання і охолодження. В результаті в реакторах трьох енергоблоків розплавилося ядерне паливо, яке наскрізь пропекло захисні оболонки. Це супроводжувалося вибухами водню, які пошкодили четвертий енергоблок. При цьому стався викид великого обсягу радіоактивних речовин, що призвело до зараження прилеглих до станції районів.
Влітку 2018 року стало відомо, що японська енергетична компанія Tokyo Electric Power (TEPCO) планує вивести з експлуатації АЕС “Фукусіма-2”.
Навесні цього року фахівці приступили до проведення робіт з вилучення невикористаних паливних стрижнів зі спеціального басейну на третьому реакторі аварійної АЕС “Фукусіма-1”.
Як писав УНН у серпні цього року, Південна Корея вимагає від Японії повідомити, чи не скидає вона воду з АЕС “Фукусіма” у її напрямку.