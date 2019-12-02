У Японії назвали терміни вивезення ядерного палива з АЕС "Фукусіма"

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Уряд Японії має намір до 2031 року завершити вивезення всього відпрацьованого ядерного палива, яке знаходиться в охолоджувальних басейнах шести енергоблоків аварійної АЕС “Фукусіма-1”. Про це йдеться в затвердженій в понеділок переглянутій середньостроковій дорожній карті ліквідаційних робіт на станції, пише УНН з посиланням на видання The Japan Times.