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В Японии назвали сроки вывоза ядерного топлива с АЭС "Фукусима"

В Японии назвали сроки вывоза ядерного топлива с АЭС "Фукусима"

Киев  •  УНН

 • 12834 просмотра

КИЕВ. 2 декабря. УНН. Правительство Японии намерено к 2031 году завершить вывоз всего отработавшего ядерного топлива, которое находится в охлаждающих бассейнах шести энергоблоков аварийной АЭС “Фукусима-1”. Об этом говорится в утвержденной в понедельник пересмотренной среднесрочной дорожной карте ликвидационных работ на станции, пишет УНН со ссылкой на издание The Japan Times.

В настоящее время в бассейнах шести энергоблоков АЭС находится в общей сложности более 4,7 тысяч использованных топливных сборок. Они отличаются высокой радиоактивностью и нуждаются в постоянном охлаждении. При этом здания энергоблоков АЭС “Фукусима-1” серьезно пострадали от цунами, они нестабильны, и содержать там большое количество радиоактивных материалов опасно. Предполагается переместить использованное ядерное топливо в более надежные бассейны, однако пути его дальнейшей утилизации пока не определены.

С 2021 года предполагается также начать выполнение самой опасной задачи — извлечение расплавившегося ядерного топлива, которое прожгло оболочки трех реакторов на АЭС. Эти работы начнут со второго энергоблока. Для тренировок предполагается построить его точный макет, где извлечение расплавившихся фрагментов топливных сборок будут отрабатывать роботы.

Полный демонтаж АЭС “Фукусима-1” планируется завершить примерно к 2050 году.

Авария на этой станции произошла в марте 2011 года, когда удар мощного цунами вывел из строя ее системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков расплавилось ядерное топливо, которое насквозь прожгло защитные оболочки. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили четвертый энергоблок. При этом произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов.

Летом 2018 года стал известно, что японская энергетическая компания Tokyo Electric Power (TEPCO) планирует вывести из эксплуатации АЭС “Фукусима-2”.

Весной этого года специалисты приступили к проведению работ по изъятию неиспользуемых топливных стержней из специального бассейна на третьем реакторе аварийной АЭС “Фукусима-1”.

Как писал УНН в августе этого года, Южная Корея требует от Японии сообщить, не сбрасывает ли она воду с АЭС “Фукусима” в ее направлении.

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