На Волині застрелили сімох самок ланей
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Волині сьогодні по 13 годині до поліції надійшло повідомлення про те, що в ніч на 2 грудня невідомі особи застрелили сімох самок ланей у вольєрі Воротнівського лісництва, що в Луцькому районі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Волинській області.
За даними поліції, на місці події працює слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія поліції.
"Загиблих тварин лісівники виявили сьогодні вранці, коли приїхали їх підгодовувати. Поліцейські оглянули місце події, опитали співробітників лісництва. З метою встановлення часу та причин смерті тіла тварин направлять на проведення судово-медичної експертизи", - сказано у повідомленні.
Відомості про цю подію поліція належним чином зареєструвала, встановлюються обставини загибелі тварин.
Попередньо слідчі кваліфікують цю подію за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне полювання. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 1,7 тис. грн. до 3,4 тис. грн. або громадських робіт на строк від 160 до 200 годин, або обмеження волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.
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