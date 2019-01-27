На Волині раніше судимий обікрав дитсадок - поліція

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КИЇВ. 27 січня. УНН. 53-річний житель селища Торчин, що на Волині, обікрав дитячий садок. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Волинській області, передає УНН.

Повідомляється, що зловмисник проник до підсобного приміщення дошкільного закладу вночі. Він вкрав електрокамін і електроподовжувач.

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Крадія викрили дільничні офіцери поліції міста. Вони встановили, що зловмисник має судимість.

"Викрадені речі вилучили", - йдеться у повідомленні.

За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.

Нагадаємо, невідомі обікрали помешкання судді Касаційного госпсуду.

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