На Волині раніше судимий обікрав дитсадок - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. 53-річний житель селища Торчин, що на Волині, обікрав дитячий садок. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП у Волинській області, передає УНН.
Повідомляється, що зловмисник проник до підсобного приміщення дошкільного закладу вночі. Він вкрав електрокамін і електроподовжувач.
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Крадія викрили дільничні офіцери поліції міста. Вони встановили, що зловмисник має судимість.
"Викрадені речі вилучили", - йдеться у повідомленні.
За фактом крадіжки, поєднаної із проникненням, слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до шести років позбавлення волі.
Нагадаємо, невідомі обікрали помешкання судді Касаційного госпсуду.