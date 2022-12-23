На Волині підприємець не сплатив податків на понад 6,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. У Волинській області викрили фізичну особу підприємця, який ухилявся від сплати податків. Сума встановлених збитків для бюджету перевищує 6,5 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Бюро економічної безпеки.
Детективи Територіального управління БЕБ у Волинській області викрили фізичну особу підприємця в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
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У БЕБ повідомили, що в період з 2019 по 2020 роки підприємець, порушив вимоги податкового законодавства та умисно ухилився від сплати єдиного податку, податку з доходів фізичних осіб, військового збору, податку на додану вартість. Такі дії призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів в розмірі понад 6,5 млн грн.
«Окрім того громадянин, з корисливих мотивів, легалізував кошти в сумі понад 3 млн грн, отримані незаконним чином, шляхом здійснення фінансових операцій через інших підконтрольних йому фізичних осіб підприємців», - додали у відомстві.
Наразі кримінальне провадження спрямовано до районного суду Волинської області з обвинувальним актом. Громадянину оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 212, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 205-1 КК України.