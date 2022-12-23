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В Волыни предприниматель не уплатил налогов более чем на 6,5 млн грн

В Волыни предприниматель не уплатил налогов более чем на 6,5 млн грн

Киев • УНН

 • 373442 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Волынской области разоблачили физическое лицо предпринимателя, который уклонялся от уплаты налогов. Сумма установленного ущерба для бюджета превышает 6,5 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Бюро экономической безопасности.

Детективы Территориального управления БЭБ в Волынской области разоблачили физическое лицо предпринимателя в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Детали

В БЭБ сообщили, что в период с 2019 по 2020 годы предприниматель нарушил требования налогового законодательства и умышленно уклонился от уплаты единого налога, налога с доходов физических лиц, военного сбора, налога на добавленную стоимость. Такие действия привели к фактическому непоступлению в бюджет средств в размере более 6,5 млн грн.

«Кроме того, гражданин, из корыстных побуждений, легализовал средства в сумме более 3 млн грн, полученные незаконным образом, путем осуществления финансовых операций через других подконтрольных ему физических лиц предпринимателей», - добавили в ведомстве.

В настоящее время уголовное производство направлено в районный суд Волынской области с обвинительным актом. Гражданину объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 212, ч.1 ст. 209, ч.1 ст. 205-1 УК Украины.

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