На війні в Україні загинула 101 військова, 50 зникли безвісти – Резніков

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"В ЗСУ сьогодні 59 786 жінок, з яких 41 тисяча – військовослужбовці, і майже 18 тисяч – цивільні працівниці. Безпосередньо в бойових діях приймають участь близько 5 тисяч жінок, яких приблизно 10% – ті, хто долучилися до сил територіальної оборони, які теж є складовою ЗСУ. Станом на 20 липня було 38 629 жінок-військовослужбовиць, тобто тенденція помітна. Щодо сумних цифр, то загинуло – 101, зниклих безвісти – сьогодні 50, поранених – більше 100. Понад 350 – вже відзначені державними нагородами, 2 – мають звання Героя України посмертно, це пані Дереусова і пані Ступницька", – повідомив Рєзніков.

Нагадаємо

У жовтні президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок.