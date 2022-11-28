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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28125 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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На війні в Україні загинула 101 військова, 50 зникли безвісти – Резніков

На війні в Україні загинула 101 військова, 50 зникли безвісти – Резніков

Київ • УНН

 • 1040861 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. В Україні проти росії воює приблизно 5 тисяч жінок – 101 захисниця загинула, 50 зникли безвісти. Про це під час шостого Українського жіночого конгресу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, передає УНН.

Цитата

"В ЗСУ сьогодні 59 786 жінок, з яких 41 тисяча – військовослужбовці, і майже 18 тисяч – цивільні працівниці. Безпосередньо в бойових діях приймають участь близько 5 тисяч жінок, яких приблизно 10% – ті, хто долучилися до сил територіальної оборони, які теж є складовою ЗСУ. Станом на 20 липня було 38 629 жінок-військовослужбовиць, тобто тенденція помітна. Щодо сумних цифр, то загинуло – 101, зниклих безвісти – сьогодні 50, поранених – більше 100. Понад 350 – вже відзначені державними нагородами, 2 – мають звання Героя України посмертно, це пані Дереусова і пані Ступницька", – повідомив Рєзніков.

Нагадаємо

У жовтні президент України Володимир Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок.

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