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На войне в Украине погибла 101 военная, 50 пропали без вести – Резников

На войне в Украине погибла 101 военная, 50 пропали без вести – Резников

Киев • УНН

 • 1040859 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Украине против россии воюет около 5 тысяч женщин – 101 защитница погибла, 50 пропали без вести. Об этом во время шестого Украинского женского конгресса сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает УНН.

Цитата

"В ВСУ сегодня 59 786 женщин, из которых 41 тысяча – военнослужащие, и почти 18 тысяч – гражданские работницы. Непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5 тысяч женщин, из которых примерно 10% – те, кто присоединился к силам территориальной обороны, которые также являются составной частью ВСУ. По состоянию на 20 июля было 38 629 женщин-военнослужащих, то есть тенденция заметна. Что касается печальных цифр, то погибло – 101, пропавших без вести – сегодня 50, раненых – более 100. Более 350 – уже отмечены государственными наградами, 2 – имеют звание Героя Украины посмертно, это госпожа Дереусова и госпожа Ступницкая", – сообщил Резников.

Напомним

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном военном учете женщин.

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