На войне в Украине погибла 101 военная, 50 пропали без вести – Резников

Цитата

"В ВСУ сегодня 59 786 женщин, из которых 41 тысяча – военнослужащие, и почти 18 тысяч – гражданские работницы. Непосредственно в боевых действиях принимают участие около 5 тысяч женщин, из которых примерно 10% – те, кто присоединился к силам территориальной обороны, которые также являются составной частью ВСУ. По состоянию на 20 июля было 38 629 женщин-военнослужащих, то есть тенденция заметна. Что касается печальных цифр, то погибло – 101, пропавших без вести – сегодня 50, раненых – более 100. Более 350 – уже отмечены государственными наградами, 2 – имеют звание Героя Украины посмертно, это госпожа Дереусова и госпожа Ступницкая", – сообщил Резников.

Напомним

В октябре президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о добровольном военном учете женщин.