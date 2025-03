На висоті 70 метрів: французький акробат здійснив перехід по канату від Ейфелевої вежі до театру Шайо

Деталі

27-річний чоловік рухався по тросу, підвішеному на висоті 70 метрів над землею. В якийсь момент він навіть сидів і лежав на ньому.

“Це дійсно красиво... Під час виступу я дійсно цього не відчував, я дійсно не боявся висоти”, — сказав він.

Полін сказав, що суботньому подвигу передували чотири роки практики, не кажучи вже про подолання свого дитячого страху висоти.

French slackliner Nathan Paulin walks 70 metres above the ground from the first floor of the Eiffel Tower in Paris pic.twitter.com/AeuCqNrZun

— TRT World Now (@TRTWorldNow) September 18, 2021

Доповнення

До слова, у 2019 француз прогулявся по мотузці висотою 150 метрів і довжиною 510 метрів між двома хмарочосами в діловому районі Парижа Ла Дефанс.