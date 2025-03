На высоте 70 метров: французский акробат совершил переход по канату от Эйфелевой башни к театру Шайо

Детали

27-летний мужчина двигался по тросу, подвешенному на высоте 70 метров над землей. В какой-то момент он даже сидел и лежал на нем.

"Это действительно красиво ... Во время выступления я действительно этого не чувствовал, я действительно не боялся высоты", - сказал он.

Полин сказал, что субботнему подвига предшествовали четыре года практики, не говоря уже о преодолении своего детского страха высоты.

French slackliner Nathan Paulin walks 70 metres above the ground from the first floor of the Eiffel Tower in Paris pic.twitter.com/AeuCqNrZun

- TRT World Now (@TRTWorldNow) September 18, 2021

Paris: le funambule Nathan Paulin sьest élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4

- BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021

Paris: le funambule Nathan Paulin sьest élancé depuis la Tour Eiffel pic.twitter.com/Z8bCxsQFr4

- BFMTV (@BFMTV) September 18, 2021

Дополнение

К слову, в 2019 француз прогулялся по веревке на высоте 150 метров и длиной 510 метров между двумя небоскребами в деловом районе Парижа Ла Дефанс.