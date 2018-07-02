На виплату липневих пенсій вже спрямували понад 524 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 2 липня. УНН. Пенсійний фонд розпочав фінансування пенсій за поточний місяць. На виплату пенсій вже спрямовано 524,4 млн грн, передає УНН з посиланням на повідомлення Пенсійного фонду.
“2 липня 2018 року Пенсійний фонд України розпочав фінансування пенсій за поточний місяць. За перший день фінансування на виплату пенсій спрямовано 524,4 млн грн, що становить 1,7 % місячної потреби”, — розповіли у ПФУ.
Як уточнили у Фонді, виплата пенсій через поштові відділення та банки здійснюватиметься з 4 по 25 липня.
Нагадаємо, віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко зазначив, що щодо перерахунку пенсій в Україні, то найбільш гострі питання на сьогодні стосуються "чорнобильців" та людей з великим трудовим стажем, але малою заробітною платою.