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На выплату июльских пенсий уже направили более 524 млн грн

На выплату июльских пенсий уже направили более 524 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за текущий месяц. На выплату пенсий уже направлено 524,4 млн грн, передает УНН со ссылкой на сообщение Пенсионного фонда.

“2 июля 2018 года Пенсионный фонд Украины начал финансирование пенсий за текущий месяц. За первый день финансирования на выплату пенсий направлено 524,4 млн грн, что составляет 1,7% месячной потребности”, — рассказали в ПФУ.

Как уточнили в Фонде, выплата пенсий через почтовые отделения и банки будет осуществляться с 4 по 25 июля.

Напомним, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отметил, что относительно пересчета пенсий в Украине, то наиболее острые вопросы на сегодня касаются “чернобыльцев” и людей с большим трудовым стажем, но маленькой заработной платой.

Украинские Национальные Новости

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