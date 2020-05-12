На Вінниччині є ознаки початку другої хвилі захворюваності на COVID-19 – ОДА

"Ми маємо ознаки початку другої хвилі захворювання на коронавірус (коронавірусну хворобу - ред.) у Вінницькій області. Протягом першого повного тижня травня ми маємо поступове збільшення виявлених нових випадків, а також за останню добу ми маємо нових 27 випадків захворювання на коронавірусну хворобу. Станом на 9:00 ранку на території Вінницької області зареєстровано підтверджених 580 випадків коронавірусної хвороби", - зазначив він.

За його словами, вчора, у перший день послаблення карантинних обмежень - область "не склала іспит на свідомість".

"На жаль, ми не пройшли вчорашній "іспит на свідомість" та дотримання правил безпеки. Те, що відбувалося вчора – це некоректне та неприпустиме трактування послаблення карантину", - додав Скальський.

Нагадаємо, в Україні на 9 годину 12 травня зафіксовано 16 023 випадки коронавірусного захворювання COVID-19, з них 375 - протягом останньої доби.