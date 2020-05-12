В Винницкой области есть признаки начала второй волны заболеваемости на COVID-19 - ОГА
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В Винницкой области есть признаки начала второй волны заболевания на COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил глава Винницкой ОГА Владислав Скальский, передает УНН.
"Мы имеем признаки начала второй волны заболевания на коронавирус (коронавирусную болезнь - ред.) в Винницкой области. В течение первой полной недели мая мы имеем постепенное увеличение выявленных новых случаев, а также за последние сутки мы имеем новых 27 случаев заболевания на коронавирусную болезнь. По состоянию на 9:00 утра на территории области зарегистрировано подтвержденных 580 случаев коронавирусной болезни", - отметил он.
По его словам, вчера, в первый день ослабление карантина - область "не сдала экзамен на сознание".
"К сожалению, мы не прошли вчерашний "экзамен на сознание" и соблюдение правил безопасности. То, что происходило вчера - это некорректная и недопустимая трактовка ослабление карантина", - добавил Скальский.
Напомним, в Украине на 9:00 12 мая зафиксировано 16 023 случая коронавирусного заболевания COVID-19, из них 375 - за последние сутки.