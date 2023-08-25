На Вінниччині відбудеться благодійний забіг на підтримку українських військових

ukru
29 березня, 17:57 • 272558 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 362821 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 301555 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 336628 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 301589 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 220325 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 204998 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 164569 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 535751 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 175513 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
90 %
744 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

У Зеленського готуються до президенських виборів уже влітку - The Economist

30 березня, 14:51 • 79728 перегляди
Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

Трамп заявив, що розлючений через путіна та готовий ввести мита на російську нафту

30 березня, 15:15 • 83788 перегляди
У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

У Києві ветерана побили за зауваження щодо російської музики

30 березня, 15:35 • 51187 перегляди
Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

Ворог вдарив КАБом по Куп'янську: постраждала жінка, зруйнувано житлові будинки

30 березня, 16:17 • 53781 перегляди
ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

ВМС ЗСУ: Україна не повинна була отримувати дозвіл на знищення крейсера "москва"

30 березня, 16:51 • 56784 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 392917 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 535750 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 569233 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 566266 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 466125 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

30 березня, 08:26 • 205264 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 362820 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 175289 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 166188 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 137089 перегляди
Актуальне
На Вінниччині відбудеться благодійний забіг на підтримку українських військових

На Вінниччині відбудеться благодійний забіг на підтримку українських військових

Київ • УНН

 • 525227 перегляди

КИЇВ. 25 серпня. УНН. За кілька тижнів, 9 вересня, у Ладижині, що на Вінниччині, відбудеться благодійний захід «Марафон до Перемоги», передає УНН.

Деталі

Захід присвячений Дню фізкультури та спорту. Головна мета забігу - зібрати кошти для воїнів 46 окремої аеромобільної десантної штурмової бригади ВЧ 4350, які звільняють державу від російських загарбників.

Ініціатором заходу є компанія БТУ-ЦЕНТР. Серед головних організаторів забігу - Ладижинська міська рада та благодійний фонд «МХП – Громаді»

Організатори заходу мають на меті подарувати дорослим та дітям гарний настрій та позитивні емоції, популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді, паралельно допомагаючи військовослужбовцям на фронті. Адже бійці 46 ОАеМБр зараз беруть активну участь в контрнаступальних операціях ЗСУ.

“У лавах бригади гідно виконує обов’язок велика кількість наших земляків з Ладижина та Вінниччини. Зараз їм потрібна допомога - це безпілотні апарати, які дозволяють коригувати артилерійський вогонь, вести розвідку, проводити наступальні дії та рятувати життя наших воїнів. Кожен безпілотник - це врятовані бійці. Ми знаємо, наскільки не вистачає дронів, яку велику кількість їх втрачають під час бойових дій. Тому команда БТУ-ЦЕНТР спільно з БФ “МХП-Громаді” та міською радою Ладижина вирішили зробити свій внесок: шляхом організації благодійного забігу зібрати кошти на придбання “пташок” для 46 ОАеМБр. Це принесе користь збройним силам та подарує чимало щирих емоцій мешканцям Ладижина напередодні визначної дати. Зараз непростий час, дітям та їхнім батькам важливо відчути позитивний імпульс та добре провести час разом”, - зазначає генеральний директор групи компаній БТУ-ЦЕНТР Владислав Болоховський.

Згідно з програмою заходу, учасники будуть розподілені на дві групи - дорослу і дитячу. Діти віком від 5 до 10 років можуть пробігти 200 м, від 10 до 16 років - 1 км. Дорослі поміряються силами на дистанціях в 1, 3 та 5 км. На дітей також чекають приємні розваги та дозвілля в ігровій зоні, подарунки для призерів забігу.

“Спорт робить людину щасливішою. Допомога іншим теж робить людину щасливішою. Ми вирішили об’єднати ці дві справи й надати їм додаткової цінності – зібрати кошти для допомоги військовим та підтримати розвиток спорту. Ми у Фонді постійно розвиваємо спортивний вектор у громадах. Бо попри всі виклики, і гравці у волейбол, футбол, і спортивні гімнасти мають представляти Україну за кордоном – це теж частина нашої дипломатії. Але без розвитку спорту в громадах цього не станеться. Тож ми з радістю підтримаємо цей захід”, - додає директорка Благодійного фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай.

Вартість участі в забігу “Марафон до Перемоги”- благодійний внесок у розмірі 100 грн для дітей та 200 грн для дорослих. Вся зібрана сума буде передана для придбання безпілотників для військовослужбовців. Початок заходу о 8:00 (збір та реєстрація).

Зареєструватися та детальніше ознайомитися з програмою можна за посиланням.

Нагадаємо, «МХП-Громаді» увійшов до топ-100 доброчинних організацій України

Довідка

«МХП—Громаді» — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$263.83
Brent
$72.87
Bitcoin
$82,375.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,123.39
Ethereum
$1,808.04