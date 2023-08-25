На Вінниччині відбудеться благодійний забіг на підтримку українських військових

Деталі

Захід присвячений Дню фізкультури та спорту. Головна мета забігу - зібрати кошти для воїнів 46 окремої аеромобільної десантної штурмової бригади ВЧ 4350, які звільняють державу від російських загарбників.

Ініціатором заходу є компанія БТУ-ЦЕНТР. Серед головних організаторів забігу - Ладижинська міська рада та благодійний фонд «МХП – Громаді»

Організатори заходу мають на меті подарувати дорослим та дітям гарний настрій та позитивні емоції, популяризувати здоровий спосіб життя серед молоді, паралельно допомагаючи військовослужбовцям на фронті. Адже бійці 46 ОАеМБр зараз беруть активну участь в контрнаступальних операціях ЗСУ.

“У лавах бригади гідно виконує обов’язок велика кількість наших земляків з Ладижина та Вінниччини. Зараз їм потрібна допомога - це безпілотні апарати, які дозволяють коригувати артилерійський вогонь, вести розвідку, проводити наступальні дії та рятувати життя наших воїнів. Кожен безпілотник - це врятовані бійці. Ми знаємо, наскільки не вистачає дронів, яку велику кількість їх втрачають під час бойових дій. Тому команда БТУ-ЦЕНТР спільно з БФ “МХП-Громаді” та міською радою Ладижина вирішили зробити свій внесок: шляхом організації благодійного забігу зібрати кошти на придбання “пташок” для 46 ОАеМБр. Це принесе користь збройним силам та подарує чимало щирих емоцій мешканцям Ладижина напередодні визначної дати. Зараз непростий час, дітям та їхнім батькам важливо відчути позитивний імпульс та добре провести час разом”, - зазначає генеральний директор групи компаній БТУ-ЦЕНТР Владислав Болоховський.

Згідно з програмою заходу, учасники будуть розподілені на дві групи - дорослу і дитячу. Діти віком від 5 до 10 років можуть пробігти 200 м, від 10 до 16 років - 1 км. Дорослі поміряються силами на дистанціях в 1, 3 та 5 км. На дітей також чекають приємні розваги та дозвілля в ігровій зоні, подарунки для призерів забігу.

“Спорт робить людину щасливішою. Допомога іншим теж робить людину щасливішою. Ми вирішили об’єднати ці дві справи й надати їм додаткової цінності – зібрати кошти для допомоги військовим та підтримати розвиток спорту. Ми у Фонді постійно розвиваємо спортивний вектор у громадах. Бо попри всі виклики, і гравці у волейбол, футбол, і спортивні гімнасти мають представляти Україну за кордоном – це теж частина нашої дипломатії. Але без розвитку спорту в громадах цього не станеться. Тож ми з радістю підтримаємо цей захід”, - додає директорка Благодійного фонду “МХП-Громаді” Тетяна Волочай.

Вартість участі в забігу “Марафон до Перемоги”- благодійний внесок у розмірі 100 грн для дітей та 200 грн для дорослих. Вся зібрана сума буде передана для придбання безпілотників для військовослужбовців. Початок заходу о 8:00 (збір та реєстрація).

Зареєструватися та детальніше ознайомитися з програмою можна за посиланням.

Нагадаємо, «МХП-Громаді» увійшов до топ-100 доброчинних організацій України

Довідка

«МХП—Громаді» — український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.