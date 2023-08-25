В Винницкой области состоится благотворительный забег в поддержку украинских военных

ukru
19:26 • 24002 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

15:57 • 74422 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 102397 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 103099 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 94288 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 86726 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 108525 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 130823 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 167930 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 199250 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

Во Львовской области избили ребенка на территории школы: открыто производство

13 марта, 10:56 • 42973 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

13 марта, 11:00 • 108224 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

13 марта, 11:41 • 103154 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101555 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 41393 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 167930 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 199250 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 141642 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 148259 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 184826 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 41393 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 101555 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 119607 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 155360 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 162285 просмотра
Актуальное
В Винницкой области состоится благотворительный забег в поддержку украинских военных

В Винницкой области состоится благотворительный забег в поддержку украинских военных

Киев • УНН

 • 525227 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. Через несколько недель, 9 сентября, в Ладыжине, что в Винницкой области, состоится благотворительное мероприятие «Марафон к Победе», передает УНН.

Детали

Мероприятие посвящено Дню физкультуры и спорта. Главная цель забега - собрать средства для воинов 46 отдельной аэромобильной десантной штурмовой бригады ВЧ 4350, которые освобождают государство от российских захватчиков.

Инициатором мероприятия является компания БТУ-ЦЕНТР. Среди главных организаторов забега - Ладыжинский городской совет и благотворительный фонд «МХП – Громаде»

Организаторы мероприятия имеют целью подарить взрослым и детям хорошее настроение и положительные эмоции, популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи, параллельно помогая военнослужащим на фронте. Ведь бойцы 46 ОАеМБр сейчас активно участвуют в контрнаступательных операциях ВСУ.

“В рядах бригады достойно выполняет долг большое количество наших земляков из Ладыжина и Винницкой области. Сейчас им нужна помощь - это беспилотные аппараты, которые позволяют корректировать артиллерийский огонь, вести разведку, проводить наступательные действия и спасать жизни наших воинов. Каждый беспилотник - это спасенные бойцы. Мы знаем, насколько не хватает дронов, какое большое количество их теряют во время боевых действий. Поэтому команда БТУ-ЦЕНТР совместно с БФ “МХП-Громаде” и городским советом Ладыжина решили сделать свой вклад: путем организации благотворительного забега собрать средства на приобретение “птичек” для 46 ОАэМБр. Это принесет пользу вооруженным силам и подарит немало искренних эмоций жителям Ладыжина накануне знаменательной даты. Сейчас непростое время, детям и их родителям важно почувствовать положительный импульс и хорошо провести время вместе”, - отмечает генеральный директор группы компаний БТУ-ЦЕНТР Владислав Болоховский.

Согласно программе мероприятия, участники будут разделены на две группы - взрослую и детскую. Дети в возрасте от 5 до 10 лет могут пробежать 200 м, от 10 до 16 лет - 1 км. Взрослые померяются силами на дистанциях в 1, 3 и 5 км. Детей также ждут приятные развлечения и досуг в игровой зоне, подарки для призеров забега.

“Спорт делает человека счастливее. Помощь другим тоже делает человека счастливее. Мы решили объединить эти два дела и придать им дополнительную ценность – собрать средства для помощи военным и поддержать развитие спорта. Мы в Фонде постоянно развиваем спортивный вектор в общинах. Потому что, несмотря на все вызовы, и игроки в волейбол, футбол, и спортивные гимнасты должны представлять Украину за рубежом – это тоже часть нашей дипломатии. Но без развития спорта в общинах этого не произойдет. Поэтому мы с радостью поддержим это мероприятие”, - добавляет директор Благотворительного фонда “МХП-Громаде” Татьяна Волочай.

Стоимость участия в забеге “Марафон до Победы”- благотворительный взнос в размере 100 грн для детей и 200 грн для взрослых. Вся собранная сумма будет передана для приобретения беспилотников для военнослужащих. Начало мероприятия в 8:00 (сбор и регистрация).

Зарегистрироваться и подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.

Напомним, «МХП-Громаде» вошел в топ-100 благотворительных организаций Украины

Справка

«МХП—Громаде» — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы