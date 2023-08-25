В Винницкой области состоится благотворительный забег в поддержку украинских военных

Детали

Мероприятие посвящено Дню физкультуры и спорта. Главная цель забега - собрать средства для воинов 46 отдельной аэромобильной десантной штурмовой бригады ВЧ 4350, которые освобождают государство от российских захватчиков.

Инициатором мероприятия является компания БТУ-ЦЕНТР. Среди главных организаторов забега - Ладыжинский городской совет и благотворительный фонд «МХП – Громаде»

Организаторы мероприятия имеют целью подарить взрослым и детям хорошее настроение и положительные эмоции, популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи, параллельно помогая военнослужащим на фронте. Ведь бойцы 46 ОАеМБр сейчас активно участвуют в контрнаступательных операциях ВСУ.

“В рядах бригады достойно выполняет долг большое количество наших земляков из Ладыжина и Винницкой области. Сейчас им нужна помощь - это беспилотные аппараты, которые позволяют корректировать артиллерийский огонь, вести разведку, проводить наступательные действия и спасать жизни наших воинов. Каждый беспилотник - это спасенные бойцы. Мы знаем, насколько не хватает дронов, какое большое количество их теряют во время боевых действий. Поэтому команда БТУ-ЦЕНТР совместно с БФ “МХП-Громаде” и городским советом Ладыжина решили сделать свой вклад: путем организации благотворительного забега собрать средства на приобретение “птичек” для 46 ОАэМБр. Это принесет пользу вооруженным силам и подарит немало искренних эмоций жителям Ладыжина накануне знаменательной даты. Сейчас непростое время, детям и их родителям важно почувствовать положительный импульс и хорошо провести время вместе”, - отмечает генеральный директор группы компаний БТУ-ЦЕНТР Владислав Болоховский.

Согласно программе мероприятия, участники будут разделены на две группы - взрослую и детскую. Дети в возрасте от 5 до 10 лет могут пробежать 200 м, от 10 до 16 лет - 1 км. Взрослые померяются силами на дистанциях в 1, 3 и 5 км. Детей также ждут приятные развлечения и досуг в игровой зоне, подарки для призеров забега.

“Спорт делает человека счастливее. Помощь другим тоже делает человека счастливее. Мы решили объединить эти два дела и придать им дополнительную ценность – собрать средства для помощи военным и поддержать развитие спорта. Мы в Фонде постоянно развиваем спортивный вектор в общинах. Потому что, несмотря на все вызовы, и игроки в волейбол, футбол, и спортивные гимнасты должны представлять Украину за рубежом – это тоже часть нашей дипломатии. Но без развития спорта в общинах этого не произойдет. Поэтому мы с радостью поддержим это мероприятие”, - добавляет директор Благотворительного фонда “МХП-Громаде” Татьяна Волочай.

Стоимость участия в забеге “Марафон до Победы”- благотворительный взнос в размере 100 грн для детей и 200 грн для взрослых. Вся собранная сумма будет передана для приобретения беспилотников для военнослужащих. Начало мероприятия в 8:00 (сбор и регистрация).

Зарегистрироваться и подробнее ознакомиться с программой можно по ссылке.

Напомним, «МХП-Громаде» вошел в топ-100 благотворительных организаций Украины

Справка

«МХП—Громаде» — украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия — комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Фонд системно поддерживает людей, которые находятся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.