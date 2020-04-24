На Вінниччині посадовців підозрюють у закупівлі технічної солі за завищеною ціною на 4,8 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Повідомлено про підозру посадовцям міської ради на Вінниччині, які закупили технічну сіль по завищеній ціні, відтак переплатили з міського бюджету 4,8 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Вінницької області.
“Завдяки скоординованим діям прокуратури Вінницької області та УСБУ у Вінницькій області викрито чергову схему розкрадання бюджетних коштів, призначених на закупівлю для потреб міста технічної солі для посипання доріг під час ожеледиці. Посадовці однієї з міських рад області, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із засновниками, так званих фірм „прокладок“, наприкінці 2019 року, здійснили закупівлю майже 5 тис. тон технічної солі, завищивши її вартість на 4,8 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що повідомлено про підозру трьом працівникам міської ради та директору приватного підприємства у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Вирішується питання щодо обрання останнім відповідних запобіжних заходів у виді тримання під вартою та відсторонення від займаних посад.
Нагадаємо, директору Департаменту Ужгородської міської ради повідомлено про підозру у розтраті майже 470 тис. грн, виділених на ремонт площі Поштової у місті Ужгороді.