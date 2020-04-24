В Винницкой области чиновников подозревают в закупке технической соли по завышенной цене на 4,8 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Сообщено о подозрении должностным лицам городского совета Винницкой области, которые закупили техническую соль по завышенной цене, поэтому переплатили из городского бюджета 4,8 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Винницкой области.
“Благодаря скоординированным действиям прокуратуры Винницкой области и УСБУ в Винницкой области разоблачена очередная схему хищения бюджетных средств, предназначенных на закупку для нужд города технической соли для посыпки дорог во время гололеда. Чиновники одного из городских советов области, злоупотребляя своим служебным положением, по предварительному сговору с учредителями, так называемых фирм „прокладок“, в конце 2019 года, осуществили закупку почти 5 тыс. тонн технической соли, завысив ее стоимость на 4,8 млн гривен”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщено о подозрении трем работникам городского совета и директору частного предприятия в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины. Решается вопрос об избрании в последнее соответствующих мер в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должностей.
Напомним, директору Департамента Ужгородского городского совета сообщено о подозрении в растрате почти 470 тыс. грн, выделенных на ремонт площади Почтовой в Ужгороде.