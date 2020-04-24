Директор департаменту Ужгородської міськради підозрюється у розтраті понад 470 тисяч гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Директору Департаменту Ужгородської міської ради повідомлено про підозру у розтраті майже 470 тис. грн, виділених на ремонт площі Поштової у місті Ужгороді. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури Закарпатської області.
"За погодження прокуратури Закарпатської області детективами поліції області повідомлено про підозру директору Департаменту міського господарства у розтраті майже 470 тис грн бюджетних коштів, виділених на реконструкцію площі Поштова у місті Ужгороді", - сказано у повідомленні.
Як встановлено, підозрюваний, попередньо змовившись із двома іншими фігурантами справи, завищили вартість виконаних робіт з ремонту площі Поштової на майже 470 тис грн.
Так, до актів виконаних робіт внесено значно завищені об’єми, ніж виконано насправді.
До прикладу, згідно документації, яку погодили і підписали підозрювані, на площі "установлено бортові камені бетонні в кількості 225 метрів", тоді як фактичне виконання робіт склало 94,2 метри.
Також посадовці засвідчили, що у повному обсязі виконано роботи з укладання 225 штук чорних бордюрів з каменю загальною протяжністю 225 метрів за ціною 27,5 за 1 м. (без ПДВ), хоча насправді, довжина укладених каменів становить 94,2 метра. При цьому ціна зазначена - 430 грн за 1 шт (без ПДВ).
"У сукупності скоєних злочинів, дії директора Департаменту міського господарства кваліфіковані за ч.4 ст.191 КК України (розтрата чужого майна службовою особою, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі) та ч.2 ст.28-ч.1 ст.366 КК України (внесення службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, інше службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб)", - додається у повідомленні.
Вирішується питання про повідомлення підозри іншим фігурантам злочину.
Нагадаємо, СБУ задокументувала зловживання службовим становищем одним із колишніх в.о. голів Фонду державного майна України щодо незаконного використання державних об'єктів у інтересах третіх осіб, на основі чого чиновнику було оголошено про підозру.