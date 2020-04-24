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Директор департамента Ужгородского горсовета подозревается в растрате более 470 тысяч гривен

Директор департамента Ужгородского горсовета подозревается в растрате более 470 тысяч гривен

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Директору Департамента Ужгородского городского совета сообщено о подозрении в растрате почти 470 тыс. грн, выделенных на ремонт площади Почтовой в Ужгороде. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Закарпатской области.

"По согласованию прокуратуры Закарпатской области детективами полиции области сообщено о подозрении директору Департамента городского хозяйства в растрате почти 470 тыс. грн бюджетных средств, выделенных на реконструкцию площади Почтовой в Ужгороде", - говорится в сообщении.

Как установлено, подозреваемый, предварительно сговорившись с двумя другими фигурантами дела, завысили стоимость выполненных работ по ремонту площади Почтовой на почти 470 тыс. грн.

Так, в акты выполненных работ внесены значительно завышенные объемы, чем выполнено на самом деле.

К примеру, согласно документации, которую согласовали и подписали подозреваемые, на площади "установлено бортовые камни бетонные в количестве 225 метров", тогда как фактическое выполнение работ составило 94,2 метра.

Также чиновники показали, что в полном объеме выполнены работы по укладке 225 штук черных бордюров из камня общей протяженностью 225 метров по цене 27,5 за 1 м. (без НДС), хотя на самом деле, длина уложенных камней составляет 94,2 метра. При этом цена указана - 430 грн за 1 шт (без НДС).

"В совокупности совершенных преступлений, действия директора Департамента городского хозяйства квалифицированы по ч.4 ст.191 УК Украины (растрата чужого имущества должностным лицом, по предварительному сговору группой лиц, в крупном размере) и ч.2 ст.28-ч.1 ст .366 УК Украины (внесение должностным лицом в официальные документы ложных сведений, иная служебная подделка, совершенное по предварительному сговору группой лиц)", - добавляется в сообщении.

Решается вопрос о сообщении подозрения другим фигурантам преступления.

Напомним, СБУ задокументировала злоупотребления служебным положением одним из бывших и.о. главы Фонда государственного имущества Украины о незаконном использовании государственных объектов в интересах третьих лиц, на основе чего чиновнику было объявлено о подозрении.

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