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Колишнього голову Фонду держмайна підозрюють у зловживаннях зі столичною нерухомістю

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Служба безпеки України задокументувала зловживання службовим становищем одним із колишніх в.о. голів Фонду державного майна України щодо незаконного використання державних об'єктів у інтересах третіх осіб, на основі чого чиновнику було оголошено про підозру. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

"Під час слідства встановлено, що високопосадовець використовував владні повноваження в інтересах низки комерційних структур. З порушенням вітчизняного законодавства він приймав незаконні рішення щодо використання державного майна ДП "Державне спеціалізоване видавництво "Вища Школа", яке розташоване в інвестиційно привабливому місці у центрі Києва", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що відповідно до Закону України "Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації" майно ДП "Державне спеціалізоване видавництво "Вища школа" не підлягає приватизації. В інтересах зацікавлених структур колишнім в.о. очільника Фонду приймались незаконні рішення, які дозволили не сплачувати до державного бюджету кошти за фактичне використання понад 1700 квадратних метрів у центрі столиці.

Комерційні структури також звертались до Фонду державного майна для проведення капітальних робіт, які фактично не виконувались для подальшої незаконної приватизації нерухомого майна. Наразі державне майно перебуває в аварійному стані, ремонтні послуги не проведені, зазначена в актах виконаних робіт інформація не відповідає дійсності.

Для отримання доказової бази Службою ініційовано проведення судово-економічні експертизи та слідчі дії, за результатами чого отримано достатні докази причетності колишнього в.о. голови ФДМУ до оборудок з майновим комплексом державного підприємства. Слідчі органи ДБР оголосили про підозру високопосадовцю у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд відмовив у скасуванні арешту майна юрособи, яка фігурує у справі про заволодіння майном "Нафтогазу" обсягом близько 1,5 млрд грн.

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