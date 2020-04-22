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Бывшего главу Фонда госимущества подозревают в злоупотреблениях со столичной недвижимостью

Киев  •  УНН

 • 9663 просмотра

КИЕВ. 22 апреля. УНН. Служба безопасности Украины задокументировала злоупотребления служебным положением одним из бывших и.о. глав Фонда государственного имущества Украины касательно незаконного использовании государственных объектов в интересах третьих лиц, на основе чего чиновнику было объявлено о подозрении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"В ходе следствия установлено, что чиновник использовал властные полномочия в интересах ряда коммерческих структур. С нарушением отечественного законодательства он принимал незаконные решения об использовании государственного имущества ГП" Государственное специализированное издательство "Высшая Школа", которое расположено в инвестиционно привлекательном месте в центре Киева ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с Законом Украины "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" имущество ГП "Государственное специализированное издательство "Высшая школа" не подлежит приватизации. В интересах заинтересованных структур бывшим и.о. главы Фонда принимались незаконные решения, которые разрешили не платить в государственный бюджет средства за фактическое использование более 1700 квадратных метров в центре столицы.

Коммерческие структуры также обращались в Фонд государственного имущества для проведения капитальных работ, которые фактически не выполнялись для дальнейшей незаконной приватизации недвижимого имущества. Сейчас государственное имущество находится в аварийном состоянии, ремонтные услуги не проведены, указанная в актах выполненных работ информация не соответствует действительности.

Для получения доказательной базы Службой инициировано проведение судебно-экономические экспертизы и следственные действия, по результатам чего получено достаточно доказательств причастности бывшего и.о. главы ФГИУ к сделкам с имущественным комплексом государственного предприятия. Следственные органы ГБР объявили о подозрении высокопоставленному чиновнику в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, Высший антикоррупционный суд отказал в отмене ареста имущества юрлица, которое фигурирует в деле о завладении имуществом "Нафтогаза" объемом около 1,5 млрд грн.

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