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На Вінниччині підтвердили перший випадок коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. На Вінниччині лабораторно підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції. Про це заявив під час брифінгу голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.

"Ситуація по Вінницькій області наступна: станом на 14 годину 25 березня на території Вінницької області зареєстровано 27 підозр випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 23 випадки із них лабораторно не були підтверджені. На жаль, в одному випадку діагноз був підтверджений лабораторно нашим обласним лабораторним центром. Зразки матеріалів від трьох захворілих досліджуються методом ПЛР у вірусологічній лабораторії нашого лабораторного центру", - повідомив Скальський.

З його слів, для недопущення поширення хвороби зокрема вживається комплекс протиепідемічних заходів по місцю роботи та проживання захворілих.

Нагадаємо, за даними МОЗ, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків COVID-19.

Як повідомляв УНН, Вінницька область отримала фінансову допомогу в розмірі 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини “Наша Ряба”.

“МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.

Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.

Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення”, — повідомили у Косюка.

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