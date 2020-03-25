На Вінниччині підтвердили перший випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На Вінниччині лабораторно підтверджено перший випадок коронавірусної інфекції. Про це заявив під час брифінгу голова Вінницької ОДА Владислав Скальський, повідомляє УНН.
"Ситуація по Вінницькій області наступна: станом на 14 годину 25 березня на території Вінницької області зареєстровано 27 підозр випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. 23 випадки із них лабораторно не були підтверджені. На жаль, в одному випадку діагноз був підтверджений лабораторно нашим обласним лабораторним центром. Зразки матеріалів від трьох захворілих досліджуються методом ПЛР у вірусологічній лабораторії нашого лабораторного центру", - повідомив Скальський.
З його слів, для недопущення поширення хвороби зокрема вживається комплекс протиепідемічних заходів по місцю роботи та проживання захворілих.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на ранок 25 березня в Україні зафіксовано 113 випадків COVID-19.
Як повідомляв УНН, Вінницька область отримала фінансову допомогу в розмірі 15 млн грн від Юрія Косюка, власника компанії МХП — виробника курятини “Наша Ряба”.
“МХП закуповує 19 апаратів штучної вентиляції легенів у комплекті з монітором пацієнта і кисневим концентратором для всіх лікарень Вінницької області, де є інфекційні відділення.
Окрім того, для Ладижинської міської лікарні, Тульчинської та Тростянецької районних лікарень будуть здійснені закупівлі засобів індивідуального захисту, оскільки на цих територіях проживає понад 65% співробітників МХП — вінничан.
Також МХП буде надавати допомогу в пошуку та придбанні всіх необхідних засобів індивідуального захисту і медичного обладнання, шляхом залучення власних фахівців департаменту матеріально-технічного забезпечення”, — повідомили у Косюка.