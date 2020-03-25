В Винницкой области подтвердили первый случай коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Винницкой области лабораторно подтвержден первый случай коронавирусной инфекции. Об этом заявил во время брифинга председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский, сообщает УНН.
"Ситуация по Винницкой области следующая: по состоянию на 14 часов 25 марта на территории области зарегистрировано 27 подозрений случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 23 случая из них лабораторно не были подтверждены. К сожалению, в одном случае диагноз был подтвержден лабораторно нашим областным лабораторным центром. Образцы материалов от трех заболевших исследуются методом ПЦР в вирусологической лаборатории нашего лабораторного центра", - сообщил Скальский.
По его словам, для недопущения распространения болезни в частности проводится комплекс противоэпидемических мероприятий по месту работы и жительства заболевших.
Напомним, по данным Минздрава, на утро 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев COVID-19.
Как сообщал УНН, Винницкая область получила финансовую помощь в размере 15 млн грн от Юрия Косюка, владельца компании МХП - производителя курятины "Наша Ряба".
"МХП закупает 19 аппаратов искусственной вентиляции легких в комплекте с монитором пациента и кислородным концентратором для всех больниц Винницкой области, где есть инфекционные отделения.
Кроме того, для Ладыжинской городской больницы, Тульчинской и Тростянецкой районных больниц будут осуществлены закупки средств индивидуальной защиты, поскольку на этих территориях проживает более 65% сотрудников МХП - винничан.
Также МХП будет оказывать помощь в поиске и приобретении всех необходимых средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования, путем привлечения собственных специалистов департамента материально-технического обеспечения", - сообщили у Косюка.