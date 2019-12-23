На Вінниччині чоловіка заарештували за розбійний напад на листоношу
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. На Вінниччині молодика, який вчинив розбійний напад на жінку-листоношу та викрав гроші, взято під варту. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури у Вінницькій області.
"Бершадською місцевою прокуратурою Вінницької області погоджено вручення підозри 34-річному чоловікові, який вчинив розбійний напад на жінку-листоношу із застосуванням насильства та заволодів грошовими коштами в сумі 70,5 тис. грн, які мали бути виплачені пенсіонерам", - сказано у повідомленні.
Встановлено, що чоловік слідкував за жінкою-листоношою, яка розносила пошту та грошові кошти пенсіонерам. Поблизу непрацюючого цегельного заводу, в одному із сіл Тепличчини, напав на неї ззаду, нанісши по голові удар дерев’яною битою. Жінка втратила свідомість. Молодик забравши сумку з грішми, зіштовхнув листоношу зі схилу, а людям, які проходили повз, сказав, що в яру лежить жінка, якій необхідно надати допомогу. Сам покинув місце злочину.
Чоловіка з речовими доказами затримано. Ним виявився раніше не судимий, непрацюючий житель Теплицького району.
Після погодження прокуратурою повідомлення про підозру за ч.1 ст.187 (Розбій) КК України, перед слідчим суддею ініційовано клопотання про взяття вказаного чоловіка під варту. Клопотання задоволено.
Так, ч.1 ст.187 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Нагадаємо, на Вінниччині зловмисник вдарив листоношу битою по голові, після чого забрав сумку з пенсіями.