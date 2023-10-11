На Вінниччині благодійники спільно з місцевою владою облаштували сучасний спортмайданчик
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Благодійний фонд «МХП-Громаді» спільно з Липовецькою міською радою реалізували великий проєкт - створили відкритий спортивний майданчик з сучасним покриттям. Про це повідомляє пресслужба «МХП-Зернопродукт», передає УНН.
Деталі
Спортивний майданчик облаштували у селі Росоша, що на Вінниччині. На реалізацію проєкту «МХП-Громаді» виділив 100 тис. грн.
Решту коштів було виділено з бюджету міської ради.
Таким чином, благодійний фонд та місцева влада втілили у життя мрію жителів Росоші.
«Сьогодні цей майданчик вже став улюбленим місцем активного відпочинку місцевих жителів та гостей», - розповіли в «МХП-Зернопродукт».
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Довідка
"МХП–Громаді" – український благодійний фонд, який почав свою діяльність 2015 року. Його головна місія – комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 12 областей України: понад 700 містечок і сіл.
Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників та рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт та літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.