В Винницкой области благотворители совместно с местными властями обустроили современную спортплощадку
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Благотворительный фонд «МХП-Громаде» совместно с Липовецким городским советом реализовали большой проект - создали открытую спортивную площадку с современным покрытием. Об этом сообщает пресс-служба «МХП-Зернопродукт», передает УНН.
Детали
Спортивную площадку обустроили в селе Росоша, что в Винницкой области. На реализацию проекта «МХП-Громаде» выделил 100 тыс. грн.
остальные средства были выделены из бюджета городского совета.
Таким образом, благотворительный фонд и местные власти воплотили в жизнь мечту жителей Росоши.
«Сегодня эта площадка уже стала любимым местом активного отдыха местных жителей и гостей», - рассказали в «МХП-Зернопродукт».
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Справка
"МХП-Громаде" – украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия – комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 12 областей Украины: более 700 городков и сел.
С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и родильные дома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.