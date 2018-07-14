На вихідних в Україні утримається надзвичайна пожежонебезпека
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Найвищий рівень пожежної небезпеки переважатиме на півдні та сході України, а також у Хмельницькій та Івано-Франківській областях на вихідних. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
"За даними Укргідрометцентру, 14-15 липня у південних, східних, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки", - повідомили у відомстві.
Додамо, як наголошують рятувальники, через високий рівень пожежонебезпеки значно збільшується і ризик виникнення численних пожеж у природних екосистемах та на відкритих територіях.
Так, за даними рятувальників, причиною масштабних загорянь у лісах, на торфовищах та на сміттєзвалищах зазвичай є наслідок людської легковажності.
Нагадаємо, на Херсонщині загорілося 170 га пшеничного поля.