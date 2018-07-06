На вихідних в Україні суттєво погіршиться погода

“За даними УкрГідрометцентру, до кінця доби 6 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, 7 липня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Харківській, вдень і в Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях місцями грози та шквали 15-20 м/с”, — зазначають синоптики.

Погіршення погодних умов викликане вторгненням вологої атмосферної маси з берегів Атлантичного океану.

Зазначимо, що сезон злив цього року приніс багато збитків Карпатському регіону. Так, 3 липня стався обвал автомобільного мосту через приток річки Лімниця, напередодні було пошкоджено п’ять мостів на Буковині.

Як раніше повідомляв УНН, користувачі соціальних мереж поділились світлинами та відео із сюжетами про негоду в Ужгороді 12 червня. Зокрема, очевидці опублікували фотографії крупного граду, яким засипало місто.