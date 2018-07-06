На выходных в Украине значительно ухудшится погода

“По данным Укргидрометцентра, до конца суток 6 июля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, 7 июля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, днем ​​и в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с”, - отмечают синоптики.

Ухудшение погодных условий вызвано вторжением влажной атмосферной массы с берегов Атлантического океана.

Отметим, что сезон дождей в этом году принес немало убытков Карпатскому региону. Так, 3 июля произошел обвал автомобильного моста через приток реки Лимница, накануне были повреждены пять мостов на Буковине.

Как ранее сообщал УНН, пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео с сюжетами о непогоде в Ужгороде 12 июня. В частности, очевидцы опубликовали фотографии крупного града, которым засыпало город.