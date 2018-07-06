На выходных в Украине значительно ухудшится погода
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. До конца суток в западных областях ожидаются сильные грозы и шквалы, а 7 июля - в большинстве областей Украины. Об этом сообщил Украинский гидрометеоцентр, передает УНН.
“По данным Укргидрометцентра, до конца суток 6 июля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, 7 июля в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Харьковской, днем и в Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской и Одесской областях местами грозы и шквалы 15-20 м/с”, - отмечают синоптики.
Ухудшение погодных условий вызвано вторжением влажной атмосферной массы с берегов Атлантического океана.
Отметим, что сезон дождей в этом году принес немало убытков Карпатскому региону. Так, 3 июля произошел обвал автомобильного моста через приток реки Лимница, накануне были повреждены пять мостов на Буковине.
Как ранее сообщал УНН, пользователи социальных сетей поделились фотографиями и видео с сюжетами о непогоде в Ужгороде 12 июня. В частности, очевидцы опубликовали фотографии крупного града, которым засыпало город.