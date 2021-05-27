На вихідних стане прохолодніше - синоптики

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"У вихідні короткочасні дощі, місцями грози; зниження денної температури на 2-4°", - повідомили синоптики.

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра у північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій, Черкаській областях помірні, місцями значні дощі, на решті території вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ; в Україні, крім заходу, грози, у північних та центральних областях подекуди град та шквали 15-20 м/с; температура вночі 8-16°, вдень у західних областях 16-21°, на півночі країни 21-26°, на решті території 24-29°.

На Київщині завтра помірні, місцями значні дощі з грозами; вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 20-23°.

Додамо

Учені прогнозують, що у 2021 році у всьому світі буде трохи прохолодніше, ніж у 2020-у, але цей рік все одно залишиться одним з шести найтепліших.