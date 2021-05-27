На выходных станет прохладнее - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Дожди в Украине продлятся до конца недели, на выходных несколько снизится температура. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"В выходные кратковременные дожди, местами грозы, снижение дневной температуры на 2-4°", - сообщили синоптики.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра в северных, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской областях умеренные, местами значительные дожди, на остальной территории ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь; в Украине, кроме запада, грозы, в северных и центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с; температура ночью 8-16°, днем в западных областях 16-21°, на севере страны 21-26°, на остальной территории 24-29°.
В Киевской области завтра умеренные, местами значительные дожди с грозами; днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 20-23°.
Добавим
Ученые прогнозируют, что в 2021 году во всем мире будет немного прохладнее, чем в 2020-м, но этот год все равно останется одним из шести самых теплых.