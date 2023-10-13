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На упаковках цигарок стануть помітнішими попередження про шкоду куріння

На упаковках цигарок стануть помітнішими попередження про шкоду куріння

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 жовтня. УНН. Кабінет міністрів України скасував діючі норми щодо маркування пачок сигарет. З січня 2024 року попередження про шкоду куріння займатимуть 65% площі пачки. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Цитата

«Уряд ухвалив постанову, яка скасовує діючі норми стосовно маркування пачок сигарет та тютюнових виробів з метою повноцінного впровадження нових норм, які вступають у силу 11 січня 2024 року. Постанова дозволяє завершити процес імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, відповідно до якої оновлюється маркування пачок», - ідеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що йдеться про розміщення оновлених графічних та текстових зображень медичних попереджень на упаковках з сигаретами.

Такі попередження діють у 42 країнах світу та продемонстрували свою ефективність у боротьбі з тютюнопалінням. У травні Міністерство юстиції України затвердило 14 наборів (варіантів тексту та ілюстрацій) медичних попереджень, розроблених Міністерством охорони здоров’я України, а також технічні вимоги до дизайну та форми маркування та порядок нанесення попереджень виробниками тютюнових виробів. Нове маркування набирає чинності з 11 січня 2024 року.

Ухвалення комплексного антитютюнового закону №1978 у грудні 2021 року відповідає євроінтеграційній політиці України у сфері охорони здоровʼя. Закон набрав чинності 11 липня 2023 року. Його норми базуються на положеннях Рамкової конвенції ВООЗ із боротьби проти тютюну та імплементують положення директиви 2014/40/ЄС, реалізація якої знизила поширеність куріння у ЄС.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: З 11 липня антитютюнове законодавство в Україні стало ще більш жорстким

Основні положення директиви №2014/40/ЄС, які впроваджує цей закон:

• Заборона ароматизованих сигарет і тютюну для самокруток (з 11 липня 2023 року).
• Помітніші попередження про шкоду куріння на пачках сигарет — їх розмір збільшиться до 65% від площі пачки (з 2024 року).
• Вимога надавати в Держпродспоживслужбу інформацію про інгредієнти, що містяться в тютюнових виробах (з 1 червня 2022 року).
• Запровадження медичних попереджень споживачів на електронних сигаретах та рідинах, вимоги до упакування електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, медичних попереджень споживачів та вимоги до упакування трав’яних виробів для куріння, а також медичних попереджень споживачів бездимних тютюнових виробів (з 1 червня 2022 року).
• Повна заборона реклами та стимулювання продажу пристроїв для споживання тютюнових виробів, електронних сигарет, а також тютюнових виробів (з 11 липня 2023 року).

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