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На упаковках сигарет станут более заметными предупреждения о вреде курения

На упаковках сигарет станут более заметными предупреждения о вреде курения

Киев • УНН

 • 457458 просмотра

КИЕВ. 13 октября. УНН. Кабинет министров Украины отменил действующие нормы по маркировке пачек сигарет. С января 2024 года предупреждения о вреде курения будут занимать 65% площади пачки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Цитата

«Правительство приняло постановление, которое отменяет действующие нормы по маркировке пачек сигарет и табачных изделий с целью полноценного внедрения новых норм, которые вступают в силу 11 января 2024 года. Постановление позволяет завершить процесс имплементации директивы Еврокомиссии 40/2014, в соответствии с которой обновляется маркировка пачек», - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что речь идет о размещении обновленных графических и текстовых изображений медицинских предупреждений на упаковках с сигаретами.

Такие предупреждения действуют в 42 странах мира и продемонстрировали свою эффективность в борьбе с табакокурением. В мае Министерство юстиции Украины утвердило 14 наборов (вариантов текста и иллюстраций) медицинских предупреждений, разработанных Министерством здравоохранения Украины, а также технические требования к дизайну и форме маркировки и порядок нанесения предупреждений производителями табачных изделий. Новая маркировка вступает в силу с 11 января 2024 года.

Принятие комплексного антитабачного закона №1978 в декабре 2021 года соответствует евроинтеграционной политике Украины в сфере здравоохранения. Закон вступил в силу 11 июля 2023 года. Его нормы базируются на положениях Рамочной конвенции ВОЗ по борьбе против табака и имплементируют положения директивы 2014/40/ЕС, реализация которой снизила распространенность курения в ЕС.

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Основные положения директивы №2014/40/ЕС, которые внедряет этот закон:

• Запрет ароматизированных сигарет и табака для самокруток (с 11 июля 2023 года).
• Более заметные предупреждения о вреде курения на пачках сигарет — их размер увеличится до 65% от площади пачки (с 2024 года).
• Требование предоставлять в Госпродпотребслужбу информацию об ингредиентах, содержащихся в табачных изделиях (с 1 июня 2022 года).
• Введение медицинских предупреждений потребителей на электронных сигаретах и жидкостях, требования к упаковке электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, медицинских предупреждений потребителей и требования к упаковке травяных изделий для курения, а также медицинских предупреждений потребителей бездымных табачных изделий (с 1 июня 2022 года).
• Полный запрет рекламы и стимулирования продажи устройств для потребления табачных изделий, электронных сигарет, а также табачных изделий (с 11 июля 2023 года).

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