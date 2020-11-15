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На трасі Одеса - Рені зіткнулися мікроавтобуси: є загиблі, багато постраждалих

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. На автомобільній трасі Одеса - Рені вранці у неділю, 15 листопада, у результаті зіткнення двох мікроавтобусів одна людина загинула на місці події, ще п’ятьох доставили у районну лікарню, де від отриманих травм помер ще один з постраждалих. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.

"Сьогодні, приблизно о 5:30, автомобіль Mercedes Sprinter, який рухався з Білгорода-Дністровського у напрямку села Старокозаче, за попередньою інформацією, не надав переваги у русі та зіткнувся з автомобілем Toyota Hiace під керуванням 23-річного водія. Внаслідок аварії пасажир Toyota помер миттєво. Інших постраждалих - двох водіїв та трьох пасажирів транспортних засобів доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, від отриманих ушкоджень в реанімації померла ще одна людина", - повідомили у поліції.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Днями Україну сколихнули новини про кілька жахливих ДТП. Так, 13 листопада в столиці автомобіль служби таксі Uber наїхав на зупинку громадського транспорту і збив пішоходів, двоє з яких померли.

До того, 7 листопада, у Харкові 22-річний водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням та наїхав на групу пішоходів, які перебували на острівці безпеки.

Як повідомляв УНН, за даними поліції, з початку 2020 року понад 2800 громадян України померли внаслідок дорожньо-транспортних пригод.

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