На трассе Одесса - Рени столкнулись микроавтобусы: есть погибшие, много пострадавших

КИЕВ. 15 ноября. УНН. На автомобильной трассе Одесса - Рени утром в воскресенье, 15 ноября, в результате столкновения двух микроавтобусов один человек погиб на месте происшествия, еще пятеро доставлены в районную больницу, где от полученных травм скончался еще один из пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.