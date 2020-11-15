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На трассе Одесса - Рени столкнулись микроавтобусы: есть погибшие, много пострадавших

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КИЕВ. 15 ноября. УНН. На автомобильной трассе Одесса - Рени утром в воскресенье, 15 ноября, в результате столкновения двух микроавтобусов один человек погиб на месте происшествия, еще пятеро доставлены в районную больницу, где от полученных травм скончался еще один из пострадавших. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

"Сегодня, примерно в 5:30, автомобиль Mercedes Sprinter, который двигался из Белгорода-Днестровского в направлении села Староказачье, по предварительной информации, не предоставил преимущества в движении и столкнулся с автомобилем Toyota Hiace под управлением 23-летнего водителя. В результате аварии пассажир Toyota умер мгновенно. Других пострадавших - двух водителей и трех пассажиров транспортных средств доставили в больницу. Несмотря на усилия медиков, от полученных повреждений в реанимации скончался еще один человек", - сообщили в полиции.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

На днях Украину всколыхнули новости о нескольких ужасных ДТП. Так, 13 ноября в столице автомобиль службы такси Uber наехал на остановку общественного транспорта и сбил пешеходов, двое из которых скончались.

До того, 7 ноября, в Харькове 22-летний водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на группу пешеходов, которые находились на островке безопасности.

Как сообщал УНН, по данным полиции, с начала 2020 года более 2800 граждан Украины погибли в результате дорожно-транспортных происшествий.

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