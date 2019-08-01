На трасі Київ-Одеса водій вантажівки загинув, міняючи колесо
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. На Одещині вантажівка смертельно травмувала водія іншого вантажного автомобіля, коли той міняв колесо. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
Подія сталася 1 серпня близько 4:00 біля села Старі Маяки Ширяївського району.
Правоохоронці попередньо встановили, що аварія сталася в момент, коли водій одного з автомобілів зупинився на крайній правій смузі автотраси через пробите колесо. Не увімкнувши світловий аварійний сигнал та не виставивши аварійний знак, 56-річний чоловік почав міняти колесо.
У цей час його збила вантажівка, що проїжджала повз. Від отриманих травм постраждалий загинув на місці, іншого водія госпіталізовано.
За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у Харківській області автомобіль наїхав на інший автомобіль, який штовхали троє людей.