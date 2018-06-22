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На трасі Київ-Одеса не розминулися легковик та вантажівка

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Зіткнення автомобіля та вантажівки сталося на ділянці автодороги Київ-Одеса на Миколаївщині. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у області.

"Сьогодні, 22 червня, близько 7:50 на 293 км автодороги М-05 "Київ-Одеса" у Кривоозерському районі Миколаївської області, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі легкового фургону Renault Rapid та вантажівки DAF. Внаслідок зіткнення транспортних засобів 56-річний водій фургону з тілесними ушкодженнями доставлений до медичного закладу", – йдеться в повідомленні.

Відомості про автокатастрофу внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини автопригоди. Слідство триває.

Нагадаємо, на Київщині сталася ДТП: водій автівки не впоралася з керуванням – транспортний засіб влетів у дерево. Внаслідок інциденту помер чоловік. Двоє його дітей потрапили до лікарні.

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