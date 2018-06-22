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На трассе Киев-Одесса не разминулись легковушка и грузовик

Киев  •  УНН

 • 12775 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Столкновение автомобиля и грузовика произошло на участке автодороги Киев-Одесса в Николаевской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в области.

"Сегодня, 22 июня, около 7:50 на 293 км автодороги М-05 "Киев-Одесса" в Кривоозерском районе Николаевской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового фургона Renault Rapid и грузовика DAF. В результате столкновения транспортных средств 56-летний водитель фургона с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сведения об автокатастрофе внесли в ЕРДР по ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Следствие продолжается.

Напомним, в Киевской области произошло ДТП: водитель автомобиля не справился с управлением - транспортное средство влетел в дерево. В результате инцидента погиб мужчина. Двое его детей попали в больницу.

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