На ТОТ у Донецькій області цивільні майже не можуть отримати медичні послуги — ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Донецької області більшість лікарень обслуговують лише російських загарбників. Про це повідомляють у Центрі національного спротиву, передає УНН.
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"Через збільшення втрат серед особового складу росіяни продовжують переводити цивільні медзаклади на ТОТ на обслуговування військових. Зокрема на Донеччині, заклади у тимчасово окупованих містах вже переведені у формат лікування військових. У Горлівці, Єнакієво, Торецьку, Торезу, Сніжному та інших містах цивільним майже неможливо отримати послуги. Проте в багатьох лікарнях росіяни продовжують запускати невелику кількість цивільних, аби використовувати їх у якості живого щита. Адже окупанти бояться розгортати велику кількість польових шпиталів через страх того, що місцеві партизани передадуть координати силам оборони", - повідомили у Центрі спротиву.
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Також у ЦНС зазначили, що ті лікарні, які можуть надавати послуги цивільним – виставляють вимоги до місцевого населення. Таким чином, без російського паспорта медики перестають надавати допомогу.
"Для того, аби контролювати процес паспортизації та надання послуг по паспорту, росіяни збільшують кількість медиків, яких привозять з території рф", - говорять у Центрі спротиву.
Нагадаємо
росія продовжує насаджувати так звану "паспортизацію" громадянам України.