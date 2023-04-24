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На ВОТ в Донецкой области гражданские почти не могут получить медицинские услуги — ЦНС

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. На временно оккупированных территориях Донецкой области большинство больниц обслуживают только российских захватчиков. Об этом сообщают в Центре национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

"Из-за увеличения потерь среди личного состава россияне продолжают переводить гражданские медучреждения на ВОТ на обслуживание военных. В частности, в Донецкой области, заведения во временно оккупированных городах уже переведены в формат лечения военных. В Горловке, Енакиево, Торецке, Торезе, Снежном и других городах гражданским почти невозможно получить услуги. Однако во многих больницах россияне продолжают запускать небольшое количество гражданских, чтобы использовать их в качестве живого щита. Ведь оккупанты боятся разворачивать большое количество полевых госпиталей из-за страха того, что местные партизаны передадут координаты силам обороны", - сообщили в Центре сопротивления.

Дополнение

Также в ЦНС отметили, что те больницы, которые могут предоставлять услуги гражданским – выставляют требования к местному населению. Таким образом, без российского паспорта медики перестают оказывать помощь.

"Для того, чтобы контролировать процесс паспортизации и предоставления услуг по паспорту, россияне увеличивают количество медиков, которых привозят с территории РФ", - говорят в Центре сопротивления.

Напомним

россия продолжает насаждать так называемую "паспортизацию" гражданам Украины.

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