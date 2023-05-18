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На ТОТ російські окупанти створюють резерви з місцевих мешканців для участі в бойових діях – Маляр

На ТОТ російські окупанти створюють резерви з місцевих мешканців для участі в бойових діях – Маляр

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 травня. УНН. На тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються створити резерви з місцевих мешканців для подальшої участі людей у бойових діях. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.

Цитата

"В окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території України російські загарбники здійснюють облави та затримання місцевих мешканців.

Під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами", - зазначила Маляр.

Деталі

Метою створення резервів з місцевих жителів тимчасово окупованих територій є "екстрене поповнення особовим складом передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі".

Зазвичай, після арешту, людей відправляють до спеціально обладнаних польових таборів, в яких вже перебувають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодились брати участь у бойових діях.

Заступник голови Міноборони зазначила, що наразі поблизу населених пунктів Рогове та Можняківка Луганської області облаштовано декілька таких таборів. Туди під конвоєм з рф доставляють партії завербованих ув’язнених.

"Разом з ними утримуються місцеві чоловіки, які були затримані за незначні правопорушення і не погодились підтримувати окупантів", - зазначила Маляр.

Очікується, що до кінця травня відбудеться збільшення чисельності особового складу таборів. Прибудуть ще дві партії в’язнів з росії, які засуджені переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю.

Також Ганна Маляр повідомила, що наразі в цих таборах перебуває понад 800 осіб, "з якими проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки, які заплановано завершити протягом одного місяця".

"Після проходження в’язнями курсу бойової підготовки, з ними буде укладено контракти, які передбачають обов’язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України", - додала Маляр.

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