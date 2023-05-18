На ТОТ російські окупанти створюють резерви з місцевих мешканців для участі в бойових діях – Маляр
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. На тимчасово окупованих територіях України росіяни намагаються створити резерви з місцевих мешканців для подальшої участі людей у бойових діях. Про це повідомила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр на своїй сторінці у Telegram, пише УНН.
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"В окремих населених пунктах на тимчасово окупованій території України російські загарбники здійснюють облави та затримання місцевих мешканців.
Під час облав усіх затриманих перевіряють на лояльність до окупаційного режиму, а чоловіків, які за віком можуть бути призвані на військову службу, заарештовують, переважно за надуманими приводами", - зазначила Маляр.
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Метою створення резервів з місцевих жителів тимчасово окупованих територій є "екстрене поповнення особовим складом передових підрозділів своїх військ, які щоденно зазнають великих втрат у живій силі".
Зазвичай, після арешту, людей відправляють до спеціально обладнаних польових таборів, в яких вже перебувають завезені з російських в’язниць злочинці, які погодились брати участь у бойових діях.
Заступник голови Міноборони зазначила, що наразі поблизу населених пунктів Рогове та Можняківка Луганської області облаштовано декілька таких таборів. Туди під конвоєм з рф доставляють партії завербованих ув’язнених.
"Разом з ними утримуються місцеві чоловіки, які були затримані за незначні правопорушення і не погодились підтримувати окупантів", - зазначила Маляр.
Очікується, що до кінця травня відбудеться збільшення чисельності особового складу таборів. Прибудуть ще дві партії в’язнів з росії, які засуджені переважно за скоєння вбивств з особливою жорстокістю.
Також Ганна Маляр повідомила, що наразі в цих таборах перебуває понад 800 осіб, "з якими проводяться інтенсивні заходи бойової підготовки, які заплановано завершити протягом одного місяця".
"Після проходження в’язнями курсу бойової підготовки, з ними буде укладено контракти, які передбачають обов’язкову участь у бойових діях на тимчасово окупованій території України", - додала Маляр.
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