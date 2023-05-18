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На ВОТ российские оккупанты создают резервы из местных жителей для участия в боевых действиях - Маляр

На ВОТ российские оккупанты создают резервы из местных жителей для участия в боевых действиях - Маляр

Киев • УНН

 • 492487 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. На временно оккупированных территориях Украины россияне пытаются создать резервы из местных жителей для дальнейшего участия людей в боевых действиях. Об этом сообщила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр на своей странице в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"В отдельных населенных пунктах на временно оккупированной территории Украины российские захватчики осуществляют облавы и задержания местных жителей.

Во время облав всех задержанных проверяют на лояльность к оккупационному режиму, а мужчин, которые по возрасту могут быть призваны на военную службу, арестовывают, преимущественно по надуманным поводам", - отметила Маляр.

Детали

Целью создания резервов из местных жителей временно оккупированных территорий является "экстренное пополнение личным составом передовых подразделений своих войск, которые ежедневно несут большие потери в живой силе".

Обычно, после ареста, людей отправляют в специально оборудованные полевые лагеря, в которых уже находятся завезенные из российских тюрем преступники, и которые согласились участвовать в боевых действиях.

Замглавы Минобороны отметила, что сейчас вблизи населенных пунктов Роговое и Можняковка Луганской области обустроено несколько таких лагерей. Туда под конвоем из рф доставляют партии завербованных заключенных.

"Вместе с ними содержатся местные мужчины, которые были задержаны за незначительные правонарушения и не согласились поддерживать оккупантов", - отметила Маляр.

Ожидается, что до конца мая произойдет увеличение численности личного состава лагерей. Прибудут еще две партии заключенных из россии, которые осуждены преимущественно за совершение убийств с особой жестокостью.

Также Анна Маляр сообщила, что сейчас в этих лагерях находится более 800 человек, "с которыми проводятся интенсивные мероприятия боевой подготовки, которые планируется завершить в течение одного месяца".

"После прохождения заключенными курса боевой подготовки, с ними будут заключены контракты, которые предусматривают обязательное участие в боевых действиях на временно оккупированной территории Украины", - добавила Маляр.

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