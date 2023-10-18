На тлі військових дій на Близькому Сході українцям у Лівані дали рекомендації з безпеки
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Громадян України, які зараз перебувають в Лівані через напружену ситуацію на Близькому Сході закликають уникати великих скупчень людей та брати участь у протестах чи акціях. Про це повідомляє УНН із посиланням на посольство України в Лівані.
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«У зв’язку з погіршенням безпекової ситуації на близькосхідному регіоні, вчергове рекомендуємо уникати великих скупчень людей, не приймати участь в будь-яких протестах, акціях чи демонстраціях, зберігати пильність та завжди бути уважними та обережними», - йдеться у повідомленні посольства у Facebook.
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У разі потрапляння громадян України у надзвичайні ситуації посольство просить невідкладно звертатись на їх цілодобову гарячу лінію 05921668.
Також у посольстві зазначили, що міжнародний аеропорт ім. Рафіка Харірі у м. Бейрут працює у штатному режимі. Міжнародні авіарейси виконуються за встановленими розкладами.
Доповнення
Зі сторони Лівану у вівторок продовжився обстріл населених пунктів Ізраїлю. Речник ЦАХАЛ підполковник Річард Хехт заявив, що Ізраїль здатен вести війну не тільки з ХАМАС.